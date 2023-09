Concert Trio La Mère Michel Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais, 7 octobre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Chanson française. Le Trio La Mère Michel revient mettre le feu à la Brouette ! Pour ceux qui ne les ont jamais vus sur scène, ça décoiffe, c’est drôle, bourré d’énergie, un remède contre la neurasthénie..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Les amis de la brouette ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



French chanson. Trio La Mère Michel return to set the Brouette on fire! For those who’ve never seen them live on stage, they’re a fun, energetic, neurasthenic cure-all.

Chanson francesa. El trío La Mère Michel vuelve para incendiar la Brouette Para los que nunca los han visto en directo, son una bomba, divertidos, llenos de energía y una cura para la neurastenia.

Chanson aus Frankreich. Das Trio La Mère Michel kommt zurück, um die Brouette in Brand zu setzen! Für alle, die sie noch nie auf der Bühne gesehen haben: Es ist zackig, witzig, voller Energie und ein Mittel gegen Neurasthenie.

