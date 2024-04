LES AMIS DE LA 2 CHEVAUX Pied-de-Borne, dimanche 7 avril 2024.

LES AMIS DE LA 2 CHEVAUX Pied-de-Borne Lozère

Moment de convivialité autour des 2CV.

Arrivée des vieilles voitures à 11h00 suivant d’un repas à 30€, offert pour pour les « anciens » (plus de 65 ans) de Pied de Borne et de Sainte Marguerite

Animation musicale avec « Gégé »

Réservation avant le 3 avril auprès de Martine 06 88 16 58 47 ou Maryline au 06 30 76 69 81 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07

Lieu-dit Pied-de-Borne

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

