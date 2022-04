Les amis de Dangla Parvis du collège Paul Dangla Agen Catégories d’évènement: Agen

### **SAMEDI 14 MAI À PARTIR DE 15H30** ### Sur le parvis du collège Paul Dangla, Agen **Le Quartier 10 met à l’honneur Paul Dangla. Animations gratuites pour tous !** **Au programme de cet après-midi festif :** * Départ pour une sortie cycliste (1 heure) Plusieurs expositions: – rétrospective du cycliste Paul Dangla, le vélodrome et le début du college – les exploits sportifs d’un habitant du quartier * Animations et exposition de la Maison de l’Europe sur le vélo dans les pays européens * Danses country et moderne par Apple jack * Repas festif : Sur inscription obligatoire avant le 6 mai au 06 36 75 59 45. Participation de 8€

