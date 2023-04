Journée des peintres dans la rue 2023 – 20ème édition Les Amis de Chabrillan Chabrillan Catégories d’Évènement: Chabrillan

2023-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-21 18:00:00 18:00:00

Drome . L’association Les Amis de Chabrillan vous présentent la 20ème édition des

Peintres Dans La Rue ! Peintures et sculptures vous seront présentées dans les rues de Chabrillan. +33 6 75 71 90 97 Les Amis de Chabrillan Le Village Chabrillan

