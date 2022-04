Les amis de Capelou: chants lyriques et sacrés Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: 24480

Les amis de Capelou: chants lyriques et sacrés Le Buisson-de-Cadouin, 18 juin 2022

Fondé en 2012 avec la collaboration du célèbre tenor Michel Sénéchal, Classic Lyric Arts France offre un stage unique à un groupe de jeunes artistes venus du monde entier. Chaque année, nous sélectionnons douze chanteurs et deux pianistes pour nous joindre en juin dans le Périgord pour un programme dédié à l'art lyrique qui intègre l'étude de l'histoire, la culture et la langue française. Nous vous invitons à nous joindre pour une série de concerts intimes d'airs d'opéra et de mélodies françaises présenté par les participants de notre programme. Entrée 15€.

