Béziers Béziers Béziers, Hérault LES AMIS DE BRASSENS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

LES AMIS DE BRASSENS Béziers, 12 septembre 2021, Béziers. LES AMIS DE BRASSENS 2021-09-12 – 2021-09-12

Béziers Hérault Béziers 19 EUR Dans le cadre du centenaire de l’anniversaire de Georges Brassens, la Scène Bayssan lui rend hommage grâce à 3 spectacles.

Avec son trio, « le petit cousin du Grand Georges », Bruno Granier, met en valeur la richesse musicale de l’œuvre de l’artiste.

Réservation conseillée, pass sanitaire et port du masque obligatoire. Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

– vous possédez un certificat de rétablissement Dans le cadre du centenaire de l’anniversaire de Georges Brassens, la Scène Bayssan lui rend hommage grâce à 3 spectacles. Avec son trio, « le petit cousin du Grand Georges », Bruno Granier, met en valeur la richesse musicale de l’œuvre de l’artiste. Dans le cadre du centenaire de l’anniversaire de Georges Brassens, la Scène Bayssan lui rend hommage grâce à 3 spectacles.

Avec son trio, « le petit cousin du Grand Georges », Bruno Granier, met en valeur la richesse musicale de l’œuvre de l’artiste.

Réservation conseillée, pass sanitaire et port du masque obligatoire. Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

– vous possédez un certificat de rétablissement Scène de Bayssan dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.30722#3.20833