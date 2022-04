Les Amis d’Antonio le magicien 2- دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية Sharjah Catégorie d’évènement: Sharjah

Venez vivre un moment de convivialité et de magie ! Les amis d’Antonio le Magicien, le gagnant de La France a un incroyable talent 2016 vous réservent leur plus beau numéro de prestidigitation. Avec eux, les cartes, pièces et livres surgissent et disparaissent… Profitez de ce spectacle en famille !

Entrée libre avec le ticket d’entrée du Musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T02:00:00 2022-04-16T07:30:00;2022-04-17T02:00:00 2022-04-17T07:30:00

