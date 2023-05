LES AMES PERDUES • Séance spéciale en partenariat avec l’association Mehad et le Centre Primo Levi Cinéma le Louxor, 23 mai 2023, Paris.

Séance spéciale en partenariat avec l’association Mehad, ONG française de santé et de solidarité internationale, et le Centre Primo Levi, association dédiée au soin et au soutien des personnes victimes de la torture et de la violence politique exilées en France.

De Stéphane Malterre et Garance Le

Caisne

FRANCE, ALLEMAGNE | 2023 | VOSTF I 1H44 I Documentaire

En 2014, un mystérieux déserteur, portant Ie nom de

code César, divulgue des dizaines de milliers de photos

des victimes du régime syrien, morts sous la torture.

Alors que les suppliciés sombrent dans l’oubli et que des

milliers de civils disparaissent, leurs familles, leurs avocats

et un petit groupe d’activistes tentent de déposer des

plaintes dans des tribunaux européens. Ce film raconte les

rebondissements d’enquêtes et de procédures qui

conduiront à l’émission de mandats d’arrêts

contre les plus hauts responsables de l’administration de Bachar

al Assad, pour crimes contre I’humanité.

« Ce n’est un secret pour personne : depuis 10 ans,

le régime au pouvoir de Bachar-Al Assad provoque la

terreur en Syrie, à coups d’enlèvements et de

tortures envers toutes celles et ceux qui s’attaquent à sa

politique. Plutôt que de revenir directement sur l’histoire

du pays, Stéphane Malterre et Garance Le Caisne plongent

directement dans les abymes de cette machinerie sournoise

à travers le profil d’un dénommé

César, photographe de l’armée qui répertorie

les clichés de cadavres sur un disque-dur. Tourné

et monté comme un film-enquête, Les Âmes

perdues insuffle une terreur malsaine qui parvient à

réveiller les consciences face aux immondices

montrées à l’écran, qu’elles passent par les

témoignages des proches des disparus comme par les images

concrètes des photos vues sur ordinateur. Un regard

passionnant et singulier sur un dossier hélas plus actuel

que jamais. » Yohan Haddad – Première

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris

