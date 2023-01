Les américains à Châteauwoo Châteauroux Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre Châteauroux, c’est aussi « l’American way of life » ! De 1951 à 1967, Châteauroux vit au rythme des 10 000 américains installés sur l’aéroport de Châteauroux-Déols et dans la base de La Martinerie. Tout change, tout s’accélère : Cadillac, cafés jazz, jeans, chewing-gum, hamburgers, etc. bouleversent le quotidien des Berrichons au lendemain de la Victoire. Revivez les temps forts de cette période au cours d’une visite guidée de l’US Museum et de quelques lieux dans la ville gardant les traces du passage des Américains à Châteauroux, enfin Chateauwoo. De 1951 à 1967, Châteauroux accueillait une base militaire de l’OTAN. Nous vous invitons à découvrir cette période qui a profondément marqué l’histoire de la ville ! CBT

