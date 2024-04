Les aménagements des marais Saint-Sauveur-le-Vicomte, dimanche 30 juin 2024.

Si les marais du Cotentin et du Bessin sont devenus une zone associée à une image de prospérité agricole, notamment liée à la production laitière, c’est au prix d’un lent et progressif aménagement par l’homme de ce milieu a priori hostile. Réseaux de fossés, rectifications de cours d’eau, vannages, ponts ou moulins, l’historien Benoit Canu évoquera les ouvrages hydrauliques des marais.

