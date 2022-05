Les ambassadeurs du tri ! Jardins du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Gloméris, collemboles, mille-pattes et Cie, découvrez le fonctionnement d’un composteur avec les ambassadeurs du tri ! Tous ces petits animaux, fragiles mais volontaires, vous aident à réduire vos déchets de cuisine et de jardin ! En partenariat avec la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat. ou comment fonctionne un composteur. Jardins du Château de Lunéville place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00

