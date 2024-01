DÎNER-SPECTACLE TRIBUTE TO LATINO LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Deauville Catégorie d’Évènement: Deauville DÎNER-SPECTACLE TRIBUTE TO LATINO LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Deauville, 29 juin 2024, Deauville. Dîner-spectacle dansant au Salon des Ambassadeurs à 20H00Le Casino Barrière Deauville vous ouvre sa scène Barrière dans le cadre majestueux du salon des Ambassadeurs pour des soirées festives rythmées par les chansons incontournables. Entre disco, motown et latino… des shows en live à vivre intensément.DÎNER-SPECTACLE LATINODans une ambiance 100% caliente venez retrouver le parfum Latino de vos soirées d’été.L’animation incroyable interprétée par nos 7 artistes vous fera voyager à travers les plus grands tubes Latinos de ces dernières années : Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Antony, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Compay Segundo, Juan Luis Guera…La piste de danse ne sera qu’à vous pour cette escale sans décalage horaire

Tarif : 47.50 – 90.00 euros.

Début : 2024-06-29 à 20:00 Réservez votre billet ici LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE 2 RUE EDMOND BLANC 14800 Deauville 14 Détails Catégorie d’Évènement: Deauville Autres Code postal 14800 Lieu LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Adresse 2 RUE EDMOND BLANC Ville Deauville Departement 14 Lieu Ville LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Deauville Latitude 49.358905 Longitude 0.069458 latitude longitude 49.358905;0.069458

LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Deauville 14 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/