DÎNER-SPECTACLE TRIBUTE TO DISCO LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Deauville, 18 mai 2024, Deauville.

DÎNER-SPECTACLE DISCORetrouvez la fièvre des années 70-80 ! C’est le règne du strass et des paillettes, d’une fête insouciante sous le rythme des plus gros tubes de l’époque : Boogie wonderland, I will survive, Can’t take my eyes, Born to be alive, Y.M.C.A., Sex machine, Babylone, Sunny, Raspoutine, Daddy cool, Jackson five, Abba… L’interprétation époustouflante des 8 artistes donne le ton d’une soirée pleine de promesses, de surprises et d’exubérance.Enflammez la piste de danse au rythme des années 70-80 !

Tarif : 47.50 – 90.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:00

LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE 2 RUE EDMOND BLANC 14800 Deauville 14