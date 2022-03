Les Amazones Modernes – Lulu Van Trapp + Eesah Yasuke + Le Vertigo Creil, 19 mars 2022, Creil.

Les Amazones Modernes – Lulu Van Trapp + Eesah Yasuke + Le Vertigo Creil

2022-03-19 – 2022-03-19

Creil Oise

13 Bouquet final des Amazones Modernes, fête ultime, cette soirée de clôture va parcourir le large spectre des musiques actuelles en mettant toujours la figure féminine à l’honneur.

LULU VAN TRAPP

Depuis 2017, Lulu Van Trapp compose, tourne, sort des clips, organise d’immenses bals costumés, monte sur scène en costume trois pièces, en sort nu.e, et met la misère avec ses chansons d’amour. Une fille et trois garçons que l’on voit grandir le long de leurs chansons où aucune ne se ressemble, entre rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse. Quand on leur demande pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation: « On essaye de se libérer de la maladie moderne qu’est l’égo ».

EESAH YASUKE

De Roubaix (quartier des 3 ponts) à Lille, Eesah (prononcer [iça]) a un parcours qu’elle ne cache pas. Du moins, dont elle ne se cache plus… Placée en foyer à l’adolescence, sa catharsis se réalise alors par les livres et l’écriture. Etudes de sociologie, éducatrice spécialisée… Eesah navigue entre expériences professionnelles et humaines progressant toujours vers ce qui lui correspond le mieux. Jusqu’au rap en 2018, date à laquelle elle passe le cap. Consciente de sa singularité, son but, en tant que rappeuse : partager son vécu pour toucher, transcender les coeurs et « être la seule Reine de son royaume ».

LE VERTIGO

Le trio batterie/ chant / synthé écrit une musique Pop indépendante et crée au gré de leur envies. Les morceaux récents font écho à notre société: mélange de technologies et de rapport à la nuit, à la séduction. Un hommage aux sensations fortes que la vie nous réserve.

Porté par des synthés ravageurs, le nouvel album du Vertigo s’échappe dans la nuit, des dancefloors enfiévrés aux rivages de ballades pop mystérieuses.

LES POISSONS CHATTES

Collectif 100% « fémilin » déjanté, punk à nageoires et paillettes acides !!!

Dancefloor ardent, selecta éclectique et électrique, les Poissons-Chattes adorent faire danser et danser sur leurs morceaux cultes, obscurs, ou à peine découverts.

reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

