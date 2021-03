Les Amazones d’Afrique Prairie des Filtres, 13 juin 2021-13 juin 2021, Toulouse.

Les Amazones d’Afrique

Prairie des Filtres, le dimanche 13 juin à 17:30

### L’Union fait la force

[**Dans le cadre du Festival Rio Loco **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33209/Rio%20Loco%202021)

Premier supergroupe féminin d’Afrique de l’Ouest, [les Amazones d’Afrique](https://lesamazonesdafrique.com) font partout l’événement. Brassant les générations comme les nationalités (Mali, Niger, Gabon…) et les inspirations, ce collectif à géométrie variable réunit les plus grandes voix de la musique ouest-africaine (Oumou Sangaré, Mamani Keita et Mariam Doumbia – moitié d’Amadou et Mariam – à la base du projet, puis Nneka, Kandia Kouyaté, Rokia Koné, Mariam Koné, Angélique Kidjo, Inna Modja, Mouneissa Tandina, Pamela Badjogo, …). Mariant avec éclat les traditions mandingues aux harmonies et aux musiques actuelles (beats électro, riffs pop rock, sonorités hip-hop…). Inspirées autant des redoutables et mystérieuses guerrières du Dahomey que du groupe révolutionnaire féminin des années 60, Les Amazones de Guinée, ces divas, musiciennes hors-pair et stars incontestées, s’élèvent en musique contre les violences faites aux femmes et luttent, dans un même souffle, pour la liberté et l’égalité. Sur disque ou sur scène, leurs titres – aussi militants que festifs – et leur énergie communicative sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde.

### Plus d’infos

[Page facebook du Festival Rio Loco ](https://fr-fr.facebook.com/festivalRioLoco/)

//www.youtube.com/embed/oHIe1h4E7X8

![]()

### Infos pratiques

Dimanche 13 juin à 17h30

Culture

Prairie des Filtres Cours Dillon, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T17:30:00 2021-06-13T21:59:00