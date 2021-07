Alfortville Parc de l’ile au cointre Alfortville, Val-de-Marne Les Amazones d’Afrique en concert Parc de l’ile au cointre Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

Val-de-Marne

Les Amazones d’Afrique en concert Parc de l’ile au cointre, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Alfortville. Les Amazones d’Afrique en concert

Parc de l’ile au cointre, le vendredi 16 juillet à 19:00

[infos concert](https://www.alfortville.fr/les-amazones-d-afrique-amazones-power-les-estivales-d-alfortville-ile-au-cointre)

Entrée libre

les divas panafricaines sur la scène du Parc de l’ile au cointre Parc de l’ile au cointre Alfortville Alfortville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T19:00:00 2021-07-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alfortville, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de l’ile au cointre Adresse Alfortville Ville Alfortville lieuville Parc de l’ile au cointre Alfortville