« LES AMAZONES » à Montreuil-sur-ille Par Les Baladins de Lanvezhon salle des fêtes Montreuil-sur-Ille, dimanche 31 mars 2024.

« LES AMAZONES » à Montreuil-sur-ille Par Les Baladins de Lanvezhon salle des fêtes Montreuil-sur-Ille Dimanche 31 mars, 15h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-31 15:00

Fin : 2024-03-31 17:00

Théâtre comique. Dimanche 31 mars, 15h00 1

http://lesbaladinsdelanvezhon.e-monsite.com

Rien ne va plus dans la vie de Martine !! En effet, après 35 ans de mariage,son mari l’a quitté pour une jeune femme de 30 ans sa cadette !. En pleine déprime Martine va pouvoir compter sur le soutien de Loïc, sans langue de bois, locataire de l’appartement du dessus; mais aussi sur ses amies d’enfance Micky et Annie qui viennent s’installer chez elle. Commence alors une colocation 100 % féminine où prône le «Girl Power» et « les copines d’abord ». Tout va bien dans la coloc jusqu’au jour où Bénédicte, la quatrième copine du groupe, leur envoie son fils Guillaume en vacances pour 15 jours, semant les graines de la zizanie dans la coloc…..

Comédie de Jean-Marie Chevret

Présentée par LES BALADINS DE LANVEZHON

salle des fêtes Montreuil-sur-Ille Montreuil-sur-Ille 35440 Ille-et-Vilaine