Les amateurs se donnent rendez-vous à la Philharmonie de Paris pour un grand week-end de concerts Philharmonie de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les amateurs se donnent rendez-vous à la Philharmonie de Paris pour un grand week-end de concerts Philharmonie de Paris, 2 juin 2023, Paris. Du vendredi 02 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

.Tout public. payant

Les amateurs, à l’enthousiasme communicatif, se donnent rendez-vous à la Philharmonie pour un grand week-end de concerts. ·

VENDREDI 02/06 | 20H00 | Concert-performance PIANO

ORCHESTRA ÉLÈVES DES

CLASSES DE PIANO DES CONSERVATOIRES DU TERRITOIRE PARIS EST-MARNE ET BOIS LUCIE

LEGUAY DIRECTION Un rendez-vous singulier pour célébrer les pratiques

en orchestre : sur scène, cent pianistes de tous niveaux mettent à l’honneur

les musiques de danse, du baroque à aujourd’hui. SALLE DES CONCERTS – CITE DE LA MUSIQUE ENTREE

LIBRE ·

SAMEDI 03/06 | DE 10H00 A 20H00 | Concert CHAMPIONNAT

NATIONAL D’ORCHESTRES D’HARMONIE ORCHESTRE

D’HARMONIE DE TONNERRE ORCHESTRE

D’HARMONIE DE LEVALLOIS ORCHESTRE

D’HARMONIE DE SAINT-OMER LYON

METROPOLE ORCHESTRA ORCHESTRE

D’HARMONIE REGION CENTRE ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA CMF (CONFÉDÉRATION MUSICALE

DE FRANCE) Une journée de championnat ouverte au public avec les

meilleurs orchestres d’harmonie français qui se succèdent et rivalisent de

virtuosité devant un jury d’experts. SALLE DES CONCERTS – CITE DE LA MUSIQUE ENTREE

LIBRE ·

SAMEDI 03/06 | 11H00 | Concert en famille CHANTONS

ET JOUONS AVEC VICTOR HUGO Musique et

livret d’Olivier Calmel ORCHESTRE

NATIONAL D’ILE-DE-FRANCE SORA

ELISABETH LEE DIRECTION PRODUCTION ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE Victor Hugo aspirait à une instruction universelle : ≪ Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on

gagne. ≫ La cantate d’Olivier Calmel agit elle aussi comme un

remède a tous les obscurantismes. GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE EN FAMILLE (ENFANTS A PARTIR DE 8 ANS) ·

SAMEDI 03/06 | 16H00 | Concert vocal

participatif GRANDS

CHOEURS ORCHESTRE

PASDELOUP ENSEMBLE

VOCAL INCANTO CHOEUR DE

CHAMBRE DE VERSAILLES ENSEMBLE

VOCAL OPÉRA LYRE CHOEUR

SORBONNE UNIVERSITE JEAN-FRANÇOIS

VERDIER DIRECTION BÉATRICE

MALLERET CHEFFE DE CHOEUR Gioachino Rossini Ouverture de Guillaume Tell ; Giuseppe Verdi Choeurs

extraits de Nabucco, Macbeth, Les Lombards, La Traviata

et Aïda ; Ottorino Respighi Pins de Rome ; Piotr

Ilitch Tchaïkovski Capriccio italien PRODUCTION CONCERTS PASDELOUP GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE ·

SAMEDI 03/06 | 20H00 | Concert vocal

participatif EUROPA! ORCHESTRE

SYMPHONIQUE DE LA GARDE REPUBLICAINE LES

METABOLES CHOEUR

ALLIANZ CHOEUR

PHRONESIS CHOEUR DE

LA BANQUE POSTALE CHOEUR

SFIL’HARMONIE – CHOEUR DE LA SFIL CHOEUR O

CHANTE – ORANGE CHOEUR

CREDIT COOPERATIF CHOEUR LA

CLE DES CHANTS (CAISSE DES DEPOTS) ASSOCIATION

EMMAUS SOLIDARITE ASSOCIATION

AURORE SAMUSOCIAL

DE PARIS LEO

WARYNSKI DIRECTION Chants de différents pays d’Europe, de Bela Bartok,

Ludwig van Beethoven, Alexandre Borodine, Goran Bregović, Antonin Dvořak,

Manuel de Falla, Edvard Grieg, Jacques Offenbach, Hubert Parry, Giacomo

Puccini, Jean Sibelius et Giuseppe Verdi Chant traditionnel afghan Comme un appel à la fraternité universelle – celui

qu’incarne l’Hymne à la joie de Beethoven –, des chœurs amateurs

s’unissent pour un vaste tour d’Europe. GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE REPETITIONS SAMEDI 20 MAI DE 14H A 17H SAMEDI 3 JUIN DE 18H30 A 19H VOIR P. 193 TARIF

INCLUANT LE CONCERT 22 € ·

DIMANCHE 04/06 | 16H00 | Concert de

restitution ORCHESTRE

DES AMATEURS DE LA PHILHARMONIE DE PARIS CHLOE

DUFRESNE DIRECTION Serge Rachmaninoff Danses symphoniques ; Camille Pepin Aux confins de l’orage Encadrés par des musiciens des orchestres résidents de

la Philharmonie, les amateurs présentent plusieurs œuvres du répertoire sous la

direction de la talentueuse Chloe Dufresne. SALLE DES CONCERTS – CITE DE LA MUSIQUE ENTREE

LIBRE ·

DIMANCHE 04/06 | 19H00 | Concert participatif

en famille A TOUT

VENT CONCERT

MONSTRE Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda?startDate=2023-04-08&weekend_i=822 https://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda?startDate=2023-04-08&weekend_i=822

Philharmonie de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Av. Jean Jaurès Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Philharmonie de Paris Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les amateurs se donnent rendez-vous à la Philharmonie de Paris pour un grand week-end de concerts Philharmonie de Paris 2023-06-02 was last modified: by Les amateurs se donnent rendez-vous à la Philharmonie de Paris pour un grand week-end de concerts Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 2 juin 2023 Philharmonie de Paris Paris,Paris

Paris Paris