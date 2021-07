Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Les amants du ciel Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Cirque / Cie Mattetoio Sospeso Dès 6 ans _Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes ._ Un duo de danse acrobatique en suspension à 10 mètres du sol avec des acrobates et bonimenteurs issus de la meilleure tradition de rue. Ironie, habileté et précision seront présentes avec le numéro final de la Femme Volante. Durée 40 min **Performance** : Marco Mannucci & Alessandra Laciotti / **Création** : Marco Mannucci **Musique** : Guappecartò (F) Maestro Sandro Angius (San Blu_)_

