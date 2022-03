Les amants de la Commune au théâtre Antoine, 20 mars 2022, .

Elle est au service de Madame, lui est un jeune officier de l’armée française. Ils ne devaient pas se rencontrer, encore moins tomber amoureux. Mais l’année 1870 rebat les cartes, et l’histoire s’écrit…

Paris, juillet 1870. C’est là que tout commence. Sur scène, Arianne et Jean s’écrivent. À l’écran derrière eux, des bribes de leur correspondance. Les mots coulent, le sang pas encore.

Arianne et Jean se rencontrent et tombent amoureux. Mais la guerre franco-prussienne de 1870 va changer leur destin. Jean est un officier de Saint-Cyr, il part au front où il sera capturé. Arianne reste à Paris, avec leur vie dans son ventre. Et les mots rencontrent l’Histoire. Celle des insurgés de la Commune, qui d’un soulèvement populaire, tenteront de faire vivre pendant deux mois, entre mars et cette terrible et dernière semaine de mai 1871, le rêve d’une république démocratique et sociale, fait de patriotisme et d’inspirations populaires.

Mais Jean est un soldat, il défend l’ordre et la morale. Arianne est libre, elle fréquente les clubs, aime Louise Michel, lit Jules Vallès, admire Courbet… Peut-on s’aimer de part et d’autre des barricades ?

Documentée et riche sur le plan historique, cette histoire d’amour entre deux personnages archétypiques ne sombre jamais dans la caricature. Portée par la mise en scène sobre et délicate de Géraldine Martineau et le jeu simple et précis d’Isabelle Carré et Pierre Deladonchamps, la pièce nous donne envie d’écouter Ferrat et de (re)lire Tardi : la Commune, c’était il y a 151 ans.

