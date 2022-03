Les amantes – version brute Le Grand Cordel MJC, 18 mars 2022, Rennes.

Les amantes – version brute

Le Grand Cordel MJC, le vendredi 18 mars à 20:30

Le spectacle **les amantes – version brute**, d’après le **roman de Elfriede Jelinek**, vous raconte la course effrénée et sans merci de 2 jeunes femmes prêtes au pire pour échapper aux déterminismes familial et social. Sur scène, Camille Kerdellant et Rozenn Fournier vous livreront une adaptation juste de ces vies intimes de femmes…

Réservations, de 7 à 12€

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T21:45:00