Le musée des contradictions Vendredi 13 octobre, 20h00 Les Alyscamps de 4 à 15€

« Ré ensauvager la langue. » Prenant appui sur le livre Le Musée des contradictions d’Antoine Wauters, le collectif Ildi ! eldi donne la parole à plusieurs êtres extraordinaires tous inspirants et lumineux. Parmi cette galerie de tableaux vivants, on y rencontrera un jeune homme marginal et révolté rêvant d’aller voir la mer, une mère qui parmi d’autres mères s’est retirée dans les bois pour élever ses enfants, une autrice à succès qui décide de reprendre le maquis pour retrouver sa liberté, un vieil homme qui cherche sa bien-aimée au fond d’un lac… Ces individus de générations et de milieux sociaux différents nous parlent depuis un aujourd’hui qui semble joyeusement dystopique et questionnent notre façon d’être au monde, au grand air, à la tombée de la nuit.

Aux Alyscamps

Durée : 1h30

Dès 13 ans

Les Alyscamps Av. des Alyscamps, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00

spectacle théâtre

Patrick Laffont de Lojo