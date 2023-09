Les archivistes rangent les Alyscamps Les Alyscamps Arles, 17 septembre 2023, Arles.

Les archivistes rangent les Alyscamps Dimanche 17 septembre, 11h00 Les Alyscamps entrée libre

Visite drôle et décalée par la Compagnie 1er siècle

Ranger les Alyscamps, un vrai casse-tête ! C’est pourtant la mission que les archivistes doivent remplir en votre compagnie et sous le haut patronage de l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes)

Les Alyscamps Av. des Alyscamps, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

C;Gasc-Ville d’Arles