Hétomesnil Oise Hétomesnil 10 10 Le musée vous propose de venir assister aux explications de l’extraction du miel des 5 ruches installées sur le domaine par nos 2 apiculteurs. Ouvert à tous.

Tarif correspondant à l’entrée du musée :

10 euros par adulte

contact.musee.hetomesnil@gmail.com +33 3 44 46 92 98

Musée dernière mise à jour : 2021-05-27 par

