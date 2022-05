Les alvéoles du savoir partie 1

2022-06-04 – 2022-06-05

Les alvéoles du savoir
Partie 1 : La ruche in utero

Sur ce week-end, deux apiculteurs présentent, en détails, le fonctionnement des ruches. L'équipe du musée propose un atelier autour du potager sur l'habitat des insectes avec une partie théorique et une partie activité manuelle. Des jeux en autonomie sont accessible au public dans une de nos grange.

