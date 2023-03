Les alpagas et leur nourrissage La Petite Ferme des Alpagas, 10 février 2023, Argentonnay .

Les alpagas et leur nourrissage

2023-02-10 – 2023-02-10

Venez nous rejoindre pour vous amuser à la ferme avec notre petit troupeau d’alpagas qui ont de nombreux contacts humains quotidiens. Nos alpagas sont manipulés pour une interaction régulière et des contrôles de santé réguliers. Cela les rend incroyablement sociables et entièrement sûrs autour des enfants.

Pendant cet atelier, vous serez accueillis par Sophie et Will, et vous apprendrez à mieux connaître les alpagas.

Vous pourrez nourrir les alpagas et passer un peu de temps assis avec eux dans leur abri.

