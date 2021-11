Lille parc des Buissonnets Lille, Nord Les Allumoirs parc des Buissonnets Lille Catégories d’évènement: Lille

L’association “Paroles d’Habitants” vous invite à participer à la fête des Allumoirs le 26 novembre 2021. Elle se déroulera dans le parc des Buissonnets de 18h à 20h. _Au programme:_ -stand de lampions -light painting -Saint Nicolas -Spectacle de clôture.

