LES ALLUMÉS DU JAZZ FONT SALON rue d’Arcole Le Mans, samedi 27 janvier 2024.

Les Allumés du jazz bien connus par le journal du même nom fédèrent une aussi joyeuse que furieuse cohorte de labels et maisons de disques fortement indépendants depuis 1995. Le jazz dans tous ses débords et ses réceptions tous styles jamais discriminantes ! Accueillis par la biennale du son Le Mans Sonore au Palais des Congrès les 27 et 28 janvier, les Allumés du Jazz présenteront, sur un fleuri nombre de stands, leurs accessibles productions d’éclatante diversité, ainsi que concerts, débats, conférences, et, événement non des moindres, la première publique du Jazz Composers Allumés Orchestra. Un tel salon du disque indépendant n’avait pas eu lieu depuis 38 ans !

PROGRAMMATION

Samedi 27 janvier

11h DJ Violetazul

12h Anne Foucher Jean-Marc Foussat

14h Xavier Garcia solo

14h Conférence » Les archives » Que faire des archives de la musique improvisée? La musique improvisée, dont l’expression se confond le plus souvent avec la vie même des musiciens qui la jouent, a plus ou moins bien été documentée, souvent par des « aficionados » passionnés. Concert après concert cela représente très vite pour chacun un corpus énorme. Faut-il, et si oui comment… s’en occuper ?

14h30 Antoine Viard Xavier Camarasa

15h Violetazul

15h30 Quentin Rollet Jean-Marc Foussat

16h30 L’1consolable

17h30 Clément Gibert solo

19h DJ Quentin Rollet

20h Jazz Composers Allumés Orchestra Concert d’un Orchestre éphémère à géométrie extrêmement variable composé de 19 musiciens et musiciennes dirigés par 6 compositeurs, compositrices, arrangeurs et arrangeuses, dans un esprit conjuguant solidarité et créativité !

Avec Elisa Arciniegas, Étienne Cabaret, Xavier Camarasa, Nicholas Christenson, Sarah Colomb, François Corneloup, François Cotinaud, Catherine Delaunay, Florent Dupuit, Anne Foucher, Didier Fréboeuf, Rémi Gaudillat, Jean-Brice Godet, Tony Hymas, Fanny Ménégoz, Nicolas Souchal, Antoine Viard, Samuel Silvant, Bruno Tocanne.

Dans des oeuvres de François Cotinaud, Catherine Delaunay, Jean-Marc Foussat, Didier Fréboeuf, Rémi Gaudillat, Nathan Hanson, Antoine Viard.

Dimanche 28 janvier

11h Ramon Lopez Antoine Viard Jean-Brice Godet Jean-Marc Foussat Xavier Camarasa

11h30 Ramon Lopez, Jean Marc Foussat & Xavier Camarasa

12h Tony Hymas Catherine Delaunay

13h Florent Dupuit Nicolas Souchal

14h Conférence « L’enfance des disques enregistrer de la musique pour les enfants (et par les enfants) » À l’heure de la généralisation d’un « ‘éveil musical » de plus en plus dématérialisé, les disques pour enfants suscitent encore l’invention de nouvelles musiques et de nouvelles formes. En réunissant producteur, compilateurs, diffuseurs, ce rond-point explorera la richesse de ce domaine singulier de l’enregistrement sonore et musical, tout en questionnant les difficultés qu’il rencontre dans un contexte de (quasi) disparition des supports physiques de la musique enregistrée.

14h30 Dj Quentin Rollet

15h Didier Fréboeuf & Bruno Tocanne

16h Catherine Delaunay Pascal Van den Heuvel

18h Le Peuple Étincelle Pour finir cette brillante première édition de Les Allumés du Jazz font Salon et parce qu’on ne peut être allumé sans danser, Le Peuple Étincelle viendra enflammer le bal de clôture par ses rythmes envoutants !

ET AUSSI, pour celles et ceux qui aiment joindre le geste à la parole, les Allumés du Jazz proposent aussi des ateliers !

L’Arfi / Ecoute de disques Ecoute commentée de certains disques de L’ARFI. Clément Gibert et Xavier Garcia feront écouter des extraits pris dans le label ARFI. Avec 90 productions au compteur, l’Arfi Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire prouve, pour le moins, que l’imaginaire, c’est du concret, du solide, que ça prend forme durablement. Un atelier qui prend la forme d’une sacrée balade on ne peut plus vivante.

Animé par Xavier Garcia et Clément Gibert.

L’Arfi / Mixer, ça vous dirait ? Mixage opération technique et artistique par laquelle, dans les domaines de la musique, pour ce qui nous concerne, un certain nombre de sources audio sont mélangées afin de parvenir à un équilibre cohérent. Commentaire illustré en vidéo du mixage d’un morceau. Aujourd’hui, on peut mixer un disque avec des outils minimes un ordinateur et un bon logiciel. Xavier Garcia Arfi vous montrera quelques exemples.

Musique en Friche / Découverte des instruments de musique À destination des petits, et des plus grands qui ont gardé une âme d’enfant. Découvrir, explorer, manipuler. Faire du son ensemble et écouter ce que ça fait. Mini-instruments et objets sonores proposés aux petites mains et petites oreilles. À vous de jouer ! Animé par Nicolas Souchal

Réaliser des enregistrements sonores avec les bruits du salon a L’aide d’un enregistreur puis mixage pour mettre ensuite sur un disque.

À destination d’enfants de 7 à 12 ans.

Animé par Elisa Arciniegas

Programmation de projection en cours.

Bar et restauration sur place.

rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



