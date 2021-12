Juillac Juillac Corrèze, Juillac Les allumés de Juillac Juillac Juillac Catégories d’évènement: Corrèze

Juillac

Les allumés de Juillac Juillac, 11 février 2022, Juillac. Les allumés de Juillac

Juillac, le vendredi 11 février 2022 à 18:00

De décembre à février, des artistes encadrent des ateliers pour les élèves de l’école, les enfants de l’accueil de loisirs et le grand public. Les réalisations seront à découvrir au cours d’une soirée qui s’annonce animée. Au programme : parade lumineuse, animations, installations, restauration, et de nombreuses surprises ! **Renseignements :** Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise [pah@vezereardoise.fr](mailto:pah@vezereardoise.fr) 05 55 84 95 66

Entrée libre, Gratuit

Les Allumés de Juillac c’est quoi? C’est une fête des lumières participative mettant en valeur le patrimoine et l’architecture du centre-bourg de Juillac. Juillac Juillac 19 Juillac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T18:00:00 2022-02-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Juillac Autres Lieu Juillac Adresse Juillac 19 Ville Juillac lieuville Juillac Juillac