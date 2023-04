Les festivités de Noël 27 place Maurice Front, 21 décembre 2023, Les Allues.

Vivez pleinement la semaine de Noël à travers différentes animations dans la vallée !

Parade, concerts, spectacles, déambulations et bien sûr la rencontre avec Père Noël.

2023-12-21 à ; fin : 2023-12-25

27 place Maurice Front Méribel – Centre

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Experience a fun-packed Christmas week with the many entertainments laid on in the valley!

Enjoy the parades, concerts, shows and, of course, the chance to meet Father Christmas

Disfrute al máximo de la semana de Navidad con diversos eventos en el valle

Desfile, conciertos, espectáculos, paseos y, por supuesto, un encuentro con Papá Noel

Erleben Sie die Weihnachtswoche in vollen Zügen mit verschiedenen Animationen im Tal!

Parade, Konzerte, Aufführungen, Umzüge und natürlich die Begegnung mit dem Weihnachtsmann

Mise à jour le 2022-09-27 par Méribel Tourisme