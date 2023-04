Dîner féerique au Clos Bernard Lieu dit Le Clos Bernard, 10 décembre 2023, Les Allues.

C’est la nuit tombée que le Clos Bernard vous dévoile ses nouveaux secrets. On vous attend pour un dîner féerique ! De la balade sous-bois jusqu’au show culinaire, découvrez le Clos Bernard comme vous ne le connaissiez pas !.

2023-12-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-23 00:00:00. .

Lieu dit Le Clos Bernard Méribel – Centre

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



When night falls, the Clos Bernard reveals its new secrets. We are waiting for you for a magical dinner! From a walk in the woods to a culinary show, discover the Clos Bernard as you never knew it before !

Cuando cae la noche, el Clos Bernard revela sus nuevos secretos. ¡Te esperamos para una cena mágica! Desde un paseo por el bosque hasta un espectáculo culinario, ¡descubra el Clos Bernard como nunca antes lo había conocido!

Bei Einbruch der Dunkelheit enthüllt der Clos Bernard seine neuen Geheimnisse. Wir erwarten Sie zu einem märchenhaften Abendessen! Von einem Spaziergang durch das Unterholz bis hin zu einer kulinarischen Show – entdecken Sie Clos Bernard, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben!

Mise à jour le 2022-12-05 par Méribel Tourisme