Fête Nationale Les Allues Centre Les Allues, 14 juillet 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Rendez-vous aux Allues pour profiter du feu d’artifice à 22h30 ! Tiré depuis le Villaret, il sera visible depuis une grande partie des villages de la Vallée.

Les Allues seront animés par les restaurateurs, les terrasses seront agrandies pour l’occasion !.

2023-07-14 à 22:30:00 ; fin : 2023-07-14 23:00:00. .

Les Allues Centre Meribel

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Bastille Day celebrations! Fireworks fired from the Villaret visible from Les Allues and villages. The Allues will be animated by the restaurant owners, the terraces will be enlarged for the occasion!

Venga a Les Allues para disfrutar de los fuegos artificiales a las 22.30 h Disparados desde Le Villaret, serán visibles desde la mayoría de los pueblos del Valle.

Les Allues se animará con los restauradores, ¡y las terrazas se ampliarán para la ocasión!

Treffen Sie sich in Les Allues, um das Feuerwerk um 22:30 Uhr zu genießen! Es wird von Le Villaret aus abgefeuert und ist von vielen Dörfern des Tals aus zu sehen.

Die Allues werden von den Gastronomen belebt, die Terrassen werden für diesen Anlass vergrößert!

Mise à jour le 2023-06-02 par Méribel Tourisme