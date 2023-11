BOUTIQUE DE NOËL : SÉBASTIEN BOUISSET Les Alleux Mont-Saint-Jean, 24 novembre 2023, Mont-Saint-Jean.

Mont-Saint-Jean,Sarthe

Le tourneur d’art sur bois Sébastien Bouisset ouvre sa première boutique de Noël dans le nord de la Sarthe.

2023-11-24 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

Les Alleux

Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire



Woodturner Sébastien Bouisset opens his first Christmas boutique in northern Sarthe

El tornero Sébastien Bouisset abre su primera tienda de Navidad en el norte del departamento de Sarthe

Der Holzkunstdrechsler Sébastien Bouisset eröffnet seinen ersten Weihnachtsladen im Norden der Sarthe

Mise à jour le 2023-11-24 par eSPRIT Pays de la Loire