Présentation de la table des 13 desserts Les Allées Provençales Montélimar, 8 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Parce qu’elle perpétue les traditions culinaires provençales et qu’elle met à

l’honneur le nougat de Montélimar, la table des 13 desserts reste le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année..

2023-12-08 fin : 2023-01-06 . .

Les Allées Provençales Montée Saint Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Because it perpetuates Provencal culinary traditions and honors Montélimar nougat

nougat from Montélimar, the Table des 13 Desserts is a must for the festive season.

Porque perpetúa las tradiciones culinarias provenzales y rinde homenaje al turrón de Montélimar, el

turrón de Montélimar, la Table des 13 Desserts es el lugar donde hay que estar durante las fiestas.

Da sie die kulinarischen Traditionen der Provence fortsetzt und die

der Tisch der 13 Desserts, der die provenzalischen Traditionen und den Nougat aus Montélimar ehrt, ist ein Muss für jedes Weihnachtsfest.

