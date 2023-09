Journées nationales de l’architecture : visite guidée de Montélimar et de son architecture Les Allées Provençales Montélimar, 15 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Laissez-vous conter l’architecture à Montélimar. Virginie vous propose une ballade au cœur des ruelles pour apprécier la richesse architecturale présente à Montélimar..

2023-10-15 fin : 2023-10-15

Les Allées Provençales Montée Saint Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let Montélimar?s architecture tell your story. Virginie invites you to take a stroll through the narrow streets of Montélimar to appreciate its rich architectural heritage.

Descubra la arquitectura de Montélimar. Virginie le invita a pasear por las callejuelas de Montélimar para apreciar su rico patrimonio arquitectónico.

Lassen Sie sich von der Architektur in Montélimar erzählen. Virginie lädt Sie zu einem Spaziergang durch die Gassen ein, um den architektonischen Reichtum von Montélimar zu entdecken.

