Visites guidées « Montélimar nocturne insolite » Les allées provençales, 11 juillet 2023, Montélimar.

«Montélimar, Capitale du Nougat», «Montélimar, cité médiévale», voilà comment Montélimar est connue. Mais prenons le temps de regarder, d’observer, d’admirer, découvrons ensemble «Montélimar l’insolite»..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . EUR.

Les allées provençales Montée Saint Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Montélimar, Capital of Nougat », « Montélimar, medieval city », this is how Montélimar is known. But let’s take the time to look, to observe, to admire, let’s discover together « Montélimar the unusual ».

« Montélimar, capital del turrón », « Montélimar, ciudad medieval », así se conoce a Montélimar. Pero tomémonos el tiempo de mirar, de observar, de admirar, descubramos juntos « Montélimar lo insólito ».

« Montélimar, Hauptstadt des Nougats », « Montélimar, mittelalterliche Stadt » – so ist Montélimar bekannt. Aber nehmen wir uns die Zeit, um zu schauen, zu beobachten und zu bewundern, entdecken wir gemeinsam « Montélimar l’insolite » (Montélimar, das Ungewöhnliche).

Mise à jour le 2023-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération