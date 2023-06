Concours de pâtisserie – Montélimar Couleur Lavande Les allées provençales Montélimar, 2 juin 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

L’Office de Tourisme Montélimar Agglomération organise un concours de pâtisserie ouvert aux adultes et aux enfants, dès 6 ans. La finale aura lieu lors de l’évènement Montélimar Couleur Lavande en juillet prochain avec Mercotte comme membre du jury !.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-09 . .

Les allées provençales Montée Saint Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Montélimar Agglomeration Tourist Office is organizing a pastry contest open to adults and children, from 6 years old. The final will take place during the Montélimar Couleur Lavande event in July with Mercotte as jury member!

La Oficina de Turismo de la Aglomeración de Montélimar organiza un concurso de repostería abierto a adultos y niños a partir de 6 años. La final tendrá lugar durante la manifestación Montélimar Couleur Lavande, en julio, y Mercotte formará parte del jurado

Das Office de Tourisme Montélimar Agglomération organisiert einen Backwettbewerb, an dem Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren teilnehmen können. Das Finale findet während der Veranstaltung Montélimar Couleur Lavande im kommenden Juli mit Mercotte als Jurymitglied statt!

Mise à jour le 2023-05-31 par Montélimar Tourisme Agglomération