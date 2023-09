Retransmission Finale Coupe du Monde Rugby Les Allées Pont-de-Barret Catégories d’Évènement: Drôme

Pont-de-Barret Retransmission Finale Coupe du Monde Rugby Les Allées Pont-de-Barret, 28 octobre 2023, Pont-de-Barret. Pont-de-Barret,Drôme Retransmission de la Finale de Coupe du Monde de Rugby.

2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Les Allées Salle des fêtes

Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Broadcast of the Rugby World Cup Final Retransmisión de la final de la Copa del Mundo de Rugby Übertragung des Finales der Rugby-Weltmeisterschaft Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Pont-de-Barret Autres Lieu Les Allées Adresse Les Allées Salle des fêtes Ville Pont-de-Barret Departement Drôme Lieu Ville Les Allées Pont-de-Barret latitude longitude 44.599787;5.008549

Les Allées Pont-de-Barret Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-barret/