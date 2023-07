Cinéma en plein air Les allées du châteaux Rochechouart, 15 août 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Le mardi 15 août, rendez-vous aux allées du château de Rochechouart pour une projection cinéma en plein air, dans le cadre enchanteur de l’édifice de la ville. Pour la 2ème année, la ville de Rochechouart vous propose une séance de cinéma en extérieur, en partenariat avec le Ciné-Bourse de Saint-Junien et l’association « Ciné-Plus en Limousin ». De quoi passer un bon moment en famille, entre amis, à deux ou en solo!.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Les allées du châteaux

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Tuesday August 15, join us in the alleys of Rochechouart castle for an open-air cinema screening, in the enchanting setting of the town’s building. For the 2nd year running, the town of Rochechouart is offering an outdoor cinema screening, in partnership with the Ciné-Bourse in Saint-Junien and the « Ciné-Plus en Limousin » association. A great way to spend some quality time with family, friends, partners or solo!

El martes 15 de agosto, acérquese a las callejuelas del castillo de Rochechouart para asistir a una proyección de cine al aire libre, en el marco encantador del edificio de la ciudad. Por segundo año consecutivo, la ciudad de Rochechouart ofrece una proyección de cine al aire libre, en colaboración con la Ciné-Bourse de Saint-Junien y la asociación « Ciné-Plus en Limousin ». Una buena ocasión para pasar un buen rato en familia o con amigos, en pareja o solo

Am Dienstag, den 15. August, treffen Sie sich in den Alleen des Schlosses von Rochechouart zu einer Kinovorführung unter freiem Himmel vor der zauberhaften Kulisse des Bauwerks der Stadt. Zum zweiten Mal bietet Ihnen die Stadt Rochechouart in Partnerschaft mit dem Ciné-Bourse in Saint-Junien und dem Verein « Ciné-Plus en Limousin » eine Kinovorstellung im Freien an. Hier können Sie mit der Familie, mit Freunden, zu zweit oder allein einen schönen Moment verbringen!

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Porte Océane du Limousin