LES ALLÉES CÉRAMIQUES : MARCHÉ DE LA CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE Toulouse, 24 septembre 2022

2022-09-24 – 2022-09-25

Ce marché crée par l’association Terre et Terres se veut une manifestation culturelle, artistique et commerciale, à l’image de la ville rose qu’est Toulouse.

Diversifiée et de qualité, elle a à cœur de pouvoir présenter au public le plus large, la diversité et la vitalité de la pratique de la céramique internationale grâce à la présence de 50 céramistes venus de France et d’ailleurs.

Un soin particulier est porté à la sélection pour mettre en avant des œuvres de grande qualité qui vont de l’utilitaire au design en passant par les bijoux et la sculpture. La pluralité des techniques y est ainsi visible permettant à chacun de saisir la richesse et la complexité de cette pratique dont les matériaux et les cuissons créent l’identité. Curieux, amateurs et collectionneurs auront le plaisir de déambuler le long de ces allées à l’ombre des platanes, de rencontrer et d’échanger avec les professionnels.

LES ALLÉES CÉRAMIQUES SE DÉPLOIENT EN PLUSIEURS ESPACES.

La petite Galerie avec une exposition à Thème.

Le café céramique.

Des visites accompagnées.

Un atelier pour enfants.

Un espace « Bol de la solidarité».

Un espace « Terre & Terres ».

Un stand de matériel céramique.

Des partenariat avec des galeries Toulousaines qui exposeront des céramistes.

