LES ALLÉES, BROCANTE ET ANTIQUITÉS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES ALLÉES, BROCANTE ET ANTIQUITÉS Toulouse, 7 octobre 2022, Toulouse. LES ALLÉES, BROCANTE ET ANTIQUITÉS

ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Allées Forain-François Verdier Toulouse Haute-Garonne Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER

2022-10-07 – 2022-10-09

Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER

Toulouse

Haute-Garonne Plus de 100 exposants vous y proposent pendant 3 jours des objets rares et curieux pour toutes les bourses.

Du tableau à l’objet de déco unique tout en passant par du mobilier contemporain ou ancien, vous y trouverez assurément votre bonheur ! Les amateurs de livres et de gravures ne seront pas en reste ! 2 camions de restauration chaude, grillades, snack, crêpes, plats maisons et buvette sur place. La brocante ” des Allées ” se tient une fois par mois sur les Allées François Verdier, elle commence le premier vendredi de chaque mois et se tient pendant 3 jours jusqu’au dimanche en fin d’après -midi . Venez chiner en famille ou entre amis à la brocante des Allées François Verdier en plein cœur de Toulouse ! brocante.lesallees31@gmail.com http://brocante-les-allees.com/ Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Ville Toulouse lieuville Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LES ALLÉES, BROCANTE ET ANTIQUITÉS Toulouse 2022-10-07 was last modified: by LES ALLÉES, BROCANTE ET ANTIQUITÉS Toulouse Toulouse 7 octobre 2022 ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Allées Forain François Verdier Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne