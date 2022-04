Les Allebrilles Château de Champs-sur-Marne, 14 mai 2022 22:50, Champs-sur-Marne.

Nuit des musées Les Allebrilles Château de Champs-sur-Marne Samedi 14 mai, 22h50 Entrée libre

Suivez ces chimères fantastiques aux couleurs éclatantes dans un spectacle déambulatoire lumineux associant masques, chars et grandes marionnettes de papier mâché.

Les Alebrilles

————–

* **De 22h50 à minuit : spectacle lumineux en déambulation**

Inspirées des _Alebrijes_ mexicains, les “Allebrilles” de la Compagnie des Grandes Personnes vous entraînent dans leur spectacle déambulatoire lumineux associant masques, chars et grandes marionnettes. Avec la complicité de la lumière, ces chimères de papier mâché particulièrment oniriques et colorées combattent publiquement les angoisses et piétinent les ténèbres.

Le château de Champs-sur-Marne est caractéristique des maisons de plaisance bâties à la campagne, permettant d’’échapper aux lourdeurs de la cour. Il est construit vers 1703 par les architectes Pierre Bullet et Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, à la demande du financier de Louis XIV, Paul Poisson de Bourvallais. Le château possède de somptueux décors rocaille, des chinoiseries peintes par Christophe Huet en 1740, un magnifique mobilier signé des grands noms de l’ébénisterie des Lumières.

Son parc de 85 ha, dessiné vers 1710 par Desgot, élève et neveu de Le Nôtre est restauré en 1895 par Henri et Achille Duchêne. D’inspiration classique, enchâssé dans un parc paysagé à l’anglaise, il est aujourd’hui un lieu de promenade agréable entre Nature et Patrimoine.

Le château a accueilli d’illustres locataires : la princesse de Conti en 1718, fille légitimée de Louis XIV ; le duc de La Vallière ; son fils, Louis César de La Baume Le Blanc, y reçoit de 1739 à 1763 les grands de la cour et les Encyclopédistes, Diderot, d’Alembert et Voltaire. La marquise de Pompadour le loue deux ans vers 1757. Le duc Gaston de Lévis l’achète en 1801 et y reçoit Chateaubriand. Le comte Louis Cahen d’Anvers, banquier, fut le dernier propriétaire en 1895. Il entreprend d’importants travaux de restauration, conduits par l’architecte Walter Destailleur et accueille Marcel Proust et le roi d’Espagne, Alphonse XIII.

Suite à une donation à l’Etat français en 1935, il est transformé en résidence officielle de la Présidence de la République dès 1959 ; 20 chefs d’Etat étrangers, principalement africains, y séjournent, à l’invitation du général de Gaulle.

Le château de Champs-sur-Marne est également très connu comme lieu de tournage : 80 films ont utilisé son décor intérieur et extérieur, notamment Les liaisons dangereuses de Stephens Frears en 1987, Ridicule de Patrice Leconte en 1995 et Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2005.

Le château de Champs-sur-Marne est géré par le Centre des monuments nationaux.

Prendre RER A en direction de Marne-la-Vallée/Chessy d’une des stations parisiennes suivantes: Charles-de-Gaulle/Etoile; Auber/Opéra; Châtelet les Halles; Gare de Lyon; Nation. Descendre à la gare de Noisiel/Le luzard (environ 25mn de trajet depuis la station Châtelet/Les halles) Bus 220 arrêt mairie de ChampsUn parking de 50 places est à disposition des visiteurs

http://www.chateau-champs-sur-marne.fr https://www.facebook.com/ChateauDeChampsSurMarne

Take RER A towards Marne-la-Vallée/Chessy from one of the following Parisian stations: Charles-de-Gaulle/Etoile; Auber/Opéra; Châtelet les Halles; Gare de Lyon; Nation. Get off at the train station of Noisiel/Le luzard (about 25 minutes from the station Châtelet/Les halles) Bus 220 stop town hall of ChampsA parking of 50 places is available to visitors Free entry Saturday 14 May, 22:50

The castle of Champs-sur-Marne is characteristic of the houses of pleasure built in the countryside, allowing to escape the heaviness of the court. It was built around 1703 by architects Pierre Bullet and Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, at the request of Louis XIV’s financier, Paul Poisson de Bourvallais. The castle has sumptuous rocaille decorations, chinoiseries painted by Christophe Huet in 1740, a magnificent furniture signed by the great names of the cabinetmaking of the Enlightenment. Its 85 ha park, designed around 1710 by Desgot, pupil and nephew of Le Nôtre, was restored in 1895 by Henri and Achille Duchêne. Classically inspired, set in an English-style landscaped park, it is now a pleasant place to stroll between Nature and Heritage. The castle welcomed illustrious tenants: the princess of Conti in 1718, legitimated daughter of Louis XIV; the duke of La Vallière; his son, Louis César de La Baume Le Blanc, receives there from 1739 to 1763 the great of the court and the Ency

Los Alebrilles

De las 22:50 a la medianoche: espectáculo luminoso en deambulación

Inspirados en los Alebrijes mexicanos, los “Allebrilles” de la Compañía de las Grandes Personas te llevan a su espectáculo deambulatorio luminoso que combina máscaras, carros y grandes títeres. Con la complicidad de la luz, estas quimeras de papel maché particularmente oníricas y coloreadas combaten públicamente las angustias y pisotean las tinieblas.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 22:50

31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne 77420 Champs-sur-Marne Île-de-France