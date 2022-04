Les Allebrilles Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Les Allebrilles

Château de Champs-sur-Marne, le samedi 14 mai

Château de Champs-sur-Marne, le samedi 14 mai à 22:50

Les Alebrilles ————– * **De 22h50 à minuit : spectacle lumineux en déambulation** Inspirées des _Alebrijes_ mexicains, les “Allebrilles” de la Compagnie des Grandes Personnes vous entraînent dans leur spectacle déambulatoire lumineux associant masques, chars et grandes marionnettes. Avec la complicité de la lumière, ces chimères de papier mâché particulièrment oniriques et colorées combattent publiquement les angoisses et piétinent les ténèbres.

Entrée libre

Suivez ces chimères fantastiques aux couleurs éclatantes dans un spectacle déambulatoire lumineux associant masques, chars et grandes marionnettes de papier mâché. Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

2022-05-14T22:50:00 2022-05-14T23:59:00

