Les Aliénés du Mobilier national, le retour ! Galerie des Gobelins Paris, 11 octobre 2023 12:00, Paris.

Du mercredi 11 octobre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Du 11 octobre 2023 au 7 janvier 2024, le Mobilier national présente l’exposition Les Aliénés du Mobilier national, le retour. L’occasion de découvrir 53 oeuvres inédites, métamorphosées par 39 créateurs contemporains.

Depuis le XVIIe siècle, le Mobilier national est un haut lieu de patrimoine et de création contemporaine. Pour répondre à ses missions, l’institution s’est toujours délestée, après avis d’un comité scientifique, de meubles stockés, inutilisés depuis longtemps et qui ont perdu leur caractère patrimonial. Ces pièces, jusqu’alors inaliénables, deviennent « aliénées ». Elles peuvent alors être détruites, vendues ou même réutilisées pour récupérer les matériaux dont elles sont composés.

Dans le cadre d’une démarche innovante et écologique, le Mobilier national a choisi de confier certaines de ces pièces à des artistes plasticiens. Pour la deuxième promotion des Aliénés, ce sont ainsi trente-neuf créateurs contemporains qui ont eu « carte blanche » pour réinterpréter, selon leur sensibilité, ce mobilier ancien et de peu de valeur patrimoniale afin qu’il puisse réintégrer les collections du Mobilier national.

Derrière le titre équivoque Les Aliénés se dissimule un programme de valorisation des collections de l’ancien Garde meuble royal, en prise avec les réflexions sociétales et environnementales de notre époque.

Une démarche vertueuse et volontariste

Avec cette collection inédite des Aliénés, le Mobilier national suggère une alternative visant à apporter des réponses artistiques au devenir de cette frange modeste du patrimoine mobilier français du XIXe et du XXe siècle.

L’institution attire également l’attention sur le manque de considération pour les matériaux anciens de ces meubles à forte valeur écoresponsable, en évitant par la même occasion de créer un nouvel objet et ainsi économiser l’énergie et les matières premières inhérentes à tout processus de fabrication. L’exposition Les Aliénés du Mobilier national, le retour ! vise également à faire redécouvrir la part de modernité des lignes de ce mobilier et à rouvrir aux plasticiens les champs du « décoratif », de la pièce unique et de l’oeuvre d’art usuelle.

Artistes-aliénés

Alexandre Jeanson ; Anne-Cécile Lopez ; Anne-Marie Thieffry ; Atelier de Brimbois ; Atelier Déambulons ; Audrey Ludwig (Weston) ; Aurélie Mathigot ; Caroline Besse ; Cedric Matet et Jane Kleis ; Céline Bachelot ; Céline Camilleri ; Christian Ghion ; Claire Salin ; Coralie Laverdet ; Eric Gizard ; Franceleine de Bellefontaine ; Franck Evennou ; Frédérique Morrel ; Fullmano ; Hall Haus ; Héléna Guy Lhomme ; Josépha de Vautibault ; Lilian Daubisse ; Lise Rathonie ; Marie Berthouloux (studio Ekceli) ; Mattia Bonetti ; MG (Guillaume Maréchal) ; Nathalie Elemento ; Nathanael Le Berre ; Nicolas Aubagnac ; Nicolas Buffe ; Olivier Morel ; Philippe Queffurus ; Pierre Yermia ; PIMAX ; Sara Favriau ; Thierry Payet ; Valentine Huygues Despointes ; Valérie Colas des Francs

Galerie des Gobelins 42 avenue des Gobelins 75013 Paris

Contact : https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/expositions-et-evenements/les-alienes-du-mobilier-national-le-retour

Aliénés 2023 – Bureau Valentine Huygues Despointes / Isabelle Bideau L’œuvre d’Isabelle Bideau pour l’exposition Les Aliénés du Mobilier national, le retour !