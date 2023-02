Les algues? Parlons-en ! – Causerie Rue des Marais Kerbors Kerbors Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Kerbors

Les algues? Parlons-en ! – Causerie Rue des Marais, 26 février 2023, Kerbors Kerbors. Les algues? Parlons-en ! – Causerie L’Instant T Rue des Marais Kerbors Cotes-d’Armor Rue des Marais L’Instant T

2023-02-26 – 2023-02-26

Rue des Marais L’Instant T

Kerbors

Cotes-d’Armor Kerbors De tout temps les hommes ont une histoire avec les algues. A l’aide de nombreux documents et témoignages Guy Prigent animera cet échange sur le thème des algues en Bretagne et de part le monde.

Questions et témoignages bienvenues.

Possibilité de commander tapas et assiette apéritive. algue.voyageuse@gmail.com http://festivalgues.jimdo.com/ Rue des Marais L’Instant T Kerbors

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Kerbors Autres Lieu Kerbors Adresse Kerbors Cotes-d'Armor Rue des Marais L'Instant T Ville Kerbors Kerbors lieuville Rue des Marais L'Instant T Kerbors Departement Cotes-d'Armor

Kerbors Kerbors Kerbors Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerbors kerbors/

Les algues? Parlons-en ! – Causerie Rue des Marais 2023-02-26 was last modified: by Les algues? Parlons-en ! – Causerie Rue des Marais Kerbors 26 février 2023 Côtes-d’Armor Kerbors, Côtes d'Armor L'Instant T Rue des Marais Kerbors Cotes-d'Armor Rue des Marais Kerbors

Kerbors Kerbors Cotes-d'Armor