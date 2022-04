Les algues, des vertus insoupçonnées Saint-Jean-de-la-Rivière Saint-Jean-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-de-la-Rivière Manche Vertes, brunes ou rouges, les algues du littoral du Cotentin possèdent de nombreuses qualités. Outre le fait qu’elles servent d’abri et de nourriture à de nombreuses espèces animales, elles entrent dans la composition de plusieurs produits alimentaires et cosmétiques. Cette sortie à marée basse, permettra ainsi d’identifier les principales algues des côtes de la Manche notamment celles propres à la consommation. RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME. Prévoir chaussures pour aller dans l’eau (chaussures de rivière ou vieilles baskets, pas de pieds nus ni de tongues), éventuellement un pantalon de rechange et bouteilles d’eau.

cotedesisles@ot-cotentin.fr +33 2 33 04 90 58

