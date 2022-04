LES ALGUES DE A À Z Le Pouliguen, 16 mai 2022, Le Pouliguen.

LES ALGUES DE A À Z Le Pouliguen

2022-05-16 – 2022-05-16

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Découvrez les algues lors d’une belle balade à marée basse. Vous apprendrez comment les cueillir, préparer et consommer et je vous dévoilerai leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques.

Matériel:

– Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau

– Un seau ou récipient pour votre récolte

– Une paire de ciseaux

– Un imperméable -en fonction de la météo

Lieu: Le Pouliguen ou Batz sur Mer

D’autres sorties et ateliers sont proposés (voir le site): Plantes sauvages, Plantes & Algues, Cuisine aux Algues, Cuisine aux Plantes

Découvrez les algues lors d’une belle balade à marée basse. Vous apprendrez comment les cueillir, préparer et consommer et je vous dévoilerai leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques.

Matériel:

– Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau

– Un seau ou récipient pour votre récolte

– Une paire de ciseaux

– Un imperméable -en fonction de la météo

Lieu: Le Pouliguen ou Batz sur Mer

D’autres sorties et ateliers sont proposés (voir le site): Plantes sauvages, Plantes & Algues, Cuisine aux Algues, Cuisine aux Plantes

Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-04-15 par