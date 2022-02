Les algues comestibles Saint-Briac-sur-Mer, 19 avril 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Les algues comestibles Saint-Briac-sur-Mer

2022-04-19 – 2022-04-19

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Ensemble, parcourons le bas de l’eau et faufilons-nous à travers les cailloux à la recherche des algues qui se consomment.

Nous irons sur site, échangerons sur le métier de récoltant et détaillerons l’intérêt gustatif et bénéfique des algues. Nous tacherons de les reconnaître puis dégusterons des recettes à base d’algues « made in St Briac » pour oser les mettre en bouche.

Tarifs : Adultes 8€, enfants 4€, gratuit pour les -6 ans.

Matériel : Bottes obligatoires (circulation possible sur les cailloux), k-way, le matériel technique sera fourni sur place.

Inscriptions obligatoires par mail : Du lundi au vendredi.

Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. 25 personnes maximum, enfants accompagnés des parents.

Mardi 19 avril 2022 – 14h30 – Parking du haut de la Garde Guérin, à confirmer lors de la réservation

Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-06 par