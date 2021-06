Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Les algues avec Isabelle Descamps Maison écocitoyenne Bordeaux

Les algues avec Isabelle Descamps Maison écocitoyenne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bordeaux. Les algues avec Isabelle Descamps

Maison écocitoyenne, le mercredi 7 juillet à 11:00

**Les algues vertes, brunes et rouges sont des aliments peu énergétiques mais riches en vitamines, en minéraux et en fibres.** **Où les trouver ? Comment les manger ?** **Isabelle Descamps, diététicienne nutritionniste, répondra à** **toutes vos questions.** **Sur inscription.** **Public adulte**

Gratuit, sur inscription

Les algues ont de nombreuses qualités nutritionnelles et peuvent donc avoir leur place au sein d’une alimentation équilibrée. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T12:30:00

Détails Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux