Les algues à marée basse Boulevard du Coz-Pors Trégastel, jeudi 8 août 2024.

Les algues à marée basse Boulevard du Coz-Pors Trégastel Côtes-d’Armor

Apprenez à reconnaître et à identifier les algues présentes sur la plage !

Vous serez initiés à leurs utilisations passées, présentes et futures. L’occasion également d’en apprendre plus sur le phénomène des marées. .

Début : 2024-08-08 15:30:00

fin : 2024-08-08 17:30:00

